قفزة تحقق الهدف الأول لأسود الأطلس ضد البرتغال

أنهى المنتخب المغربي الشوط الأول من مباراته في ربع نهائي مونديال 2022 لكرة القدم بالتقدم بهدف وحيد في مرمى نظيره البرتغالي، السبت.

وسجل يوسف هدف التقدم في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى دخول التاريخ كأول فريق عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وغاب المدافعان نصير مزراوي ونايف أكرد عن تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم في مواجهته لنظيره البرتغالي.

ودفع المدرب وليد الركراكي بقطب دفاع بلد الوليد الإسباني جواد الياميق ومدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله مكانهما.

في المقابل، أبقى مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على نجمه كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء مجددا مفضلا مرة أخرى الدفع بمهاجم بنفيكا الواعد غونسالو راموس (21 عاما) صاحب هاتريك في الفوز العريض على سويسرا 6-1 في ثمن النهائي.

وأجرى سانتوس تعديلا واحدا على تشكيلته قبل انطلاق المباراة حيث أشرك لاعب وسط ولفرهامبتون الإنكليزي روبن نيفيش مكان لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني وليام كارفاليو.

ووثقت عدسات الكاميرات، غضب كريستيانو رونالدو عقب إحراز المغرب الهدف الأول في شباك البرتغال.





المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات