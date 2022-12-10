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تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لمباراة البرتغال.. مفاجأة كبيرة أعلنها الركراكي

10 ديسمبر 2022 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لمباراة البرتغال.. مفاجأة كبيرة أعلنها الركراكي

كشف المدرب وليد الركراكي، عن التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وشهدت التشكيلة حضورا أساسيا ليحيى عطية الله وجواد الياميق، لتعويض غياب نصير مزراوي ونايف أكرد.

وفيما يلي تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي ــ رومان سايس ــ جواد الياميق ــ  يحيى عطية الله

خط الوسط: سفيان أمرابط ــ سليم أملاح ــ عز الدين أوناحي

خط الهجوم: يوسف النصيري ــ حكيم زياش ــ سفيان بوفال

كذلك أعلن فيرناندو سانتوس، تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب.

تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية في مواجهة اليوم ضد المغرب تشهد تغييرًا وحيدًا عن مباراة سويسرا الماضية، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي، بنتيجة 6-1.

تشكيلة منتخب البرتغال في مباراة اليوم ضد المغرب في مونديال قطر 2022

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت – روبن دياز – بيبي – رافاييل جيريرو .

في خط الوسط: برونو فيرنانديز – أوتافيو – روبن نيفيز – برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جواو فيليكس – جونسالو راموس.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء المنتخب البرتغالي ونظيره المغربي سوف يواجه المتأهل من مباراة منتخب فرنسا وإنجلترا، في الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

المصدر / وكالات
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