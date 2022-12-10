جميع أهداف المغرب في تاريخ كأس العالم، هذا ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فيديو يرصد تلك المشاهد التاريخية.

ويترقب المشجعون العرب المباراة المرتقبة بين المغرب والبرتغال، السبت، في ربع نهائي كأس العالم في قطر.

ويظهر الفيديو هدف اللاعب، حومان جرير، خلال بطولة كأس العالم في المكسيك عام 1970، ويليه هدف اللاعب، موهوب الغزواني، خلال نفس البطولة.

وفي بطولة أخرى، يظهر الفيديو هدفين سجلهما اللاعب، عبد الرزاق خيري، في كأس العالم عام 1986 في المكسيك أيضا، بالإضافة إلى هدف اللاعب المغربي، عبد الكريم ميري، في البطولة ذاتها.

وبالانتقال إلى بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية عام 1994، يظهر الفيديو هدف اللاعب، محمد الشاوش، وهدف للاعب، حسن ناظر، في نفس البطولة.

وفي مونديال فرنسا عام 1998، يظهر الفيديو هدف اللاعب، مصطفى حجي، وهدفان سجلهما اللاعب، عبد الجليل حدا، وهدفان سجلهما اللاعب، صلاح الدين بصير.

أما في مونديال روسيا عام 2018، يظهر الفيديو هدف اللاعب، خالد بوطيب، وهدف اللاعب، يوسف النصيري.

حقق المغرب إنجازا تاريخيا، الثلاثاء الفائت، وتأهل إلى ربع نهائي المونديال على حساب إسبانيا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز بتاريخ المونديال.

كما بات "أسود الأطلس" أيضا أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات