مطلوب محاضرين للعمل في جامعة فلسطين

إعلان توظيف صادر عن الشؤون الأكاديمية في جامعة فلسطين بقطاع غزة تعلن فيه عن الحاجة لمحاضرين للعمل في الجامعة في الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 .

التخصصات المطلوبة :

1. علوم صيدلانية (دكتوراه).

2. دكتور صيدلي (ماجستير – دكتوراه).

شروط التسجيل:

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة في مجال التخصص المطلوب معتمدة ومعادلة من وزارة التعليم العالي.

2. أن يكون المتقدم لديه مهارات متميزة في استخدام الحاسوب.

3. أن يمتلك مهارات التواصل والعمل ضمن فريق العمل.

4. إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة).

طريقة التسجيل:

- تقدم الطلبات الكترونياً من خلال بوابة التوظيف في موقع الجامعة الإلكتروني التالي:

http://jobs.up.edu.ps/

حتى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 03-01-2023 مع ارفاق المستندات المطلوبة التالية: -

1. صورة عن بطاقة الهوية.

2. نسخة عن الشهادات ومعادلتها.

3. السيرة الذاتية.

- ملاحظة / سوف يتم الاعلان عن موعد المقابلات في وقت لاحق، للاستفسار يمكنكم الاتصال على دائرة شؤون الموظفين على هاتف رقم: 2632001 داخلي: 1019