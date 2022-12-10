الجماهير العربية في قطر تواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني

واصلت الجماهير العربية تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته في مونديال كأس العالم بقطر.

ورصدت عدسة "فلسطين أون لاين" مظاهر عدة في أماكن متفرقة في قطر، رفعت فيها الجماهير العربية الأعلام الفلسطينية فيما رددت الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال.

ويأتي هذا التضامن العربي، في ظل سلسلة من المشاهد التي أظهرت خلال أيام المونديال حالات تأييد واسعة في صفوف الجماهير العربية والأجنبية للقضية الفلسطينية، ورفض التعامل مع إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المزمع أن يلاقي المنتخب المغربي مساء اليوم نظيره البرتغالي، في ربع نهائي كأس العالم.

































المصدر / فلسطين أون لاين