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الشرطة الألمانية تنفذ عملية في دريسدن للاشتباه في احتجاز رهائن

10 ديسمبر 2022 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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الشرطة الألمانية تنفذ عملية في دريسدن للاشتباه في احتجاز رهائن

تشن الشرطة الألمانية منذ صباح اليوم السبت عملية في وسط مدينة دريسدن بعد "الاشتباه باحتجاز رهائن"، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.

وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة بيلد أن رجلا مسلحا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.

وقال البيان إن "شرطة دريسدن تنفذ عملية في وسط المدينة والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن"، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين "مغلقان".

وأوضحت الشرطة الألمانية بالقول: لا يمكن حاليا الإدلاء بتفاصيل عن ما يحدث، موصية المواطنين بالابتعاد عن وسط مدينة دريسدن.

وقيدت الشرطة الألمانية حركة المرور في وسط دريسد، فيما لوحظ تأثر حركة النقل العام في المدينة.

المصدر / وكالات
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