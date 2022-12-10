حملة رقمية تسلّط الضوء على القضية الفلسطينية في مونديال قطر

غزة/ جمال غيث:

أطلق ناشطون فلسطينيون وعرب حملة رقمية سلطوا من خلالها الضوء على القضية الفلسطينية في مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

وتصدر وسم "ريتكم معنا" منصة "تويتر" للتغريدات القصيرة في دول عربية بينها "مصر والكويت والبحرين والإمارات وقطر"، وحلت في المرتبة الثانية بالمملكة العربية السعودية.

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واستعرض الناشطون عبر سلسلة تغريدات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومنها حرمان الفلسطينيين من السفر لحضور مباريات البطولة العالمية في قطر.

كما نشروا ضمن فعاليات الحملة الرقمية صورًا لنشطاء يحملون أعلام فلسطين وفيديوهات أخرى تظهر هتافات الجماهير في مدرجات الملاعب الداعمة لفلسطين وشعبها.

وضمن أعمال الحملة، أنتجت مجموعة "Gaza group" فيديو كليب حمل اسم "يا لعيب"، ويتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عامًا.

ويركز العمل الفني، الذي شارك في أدوار التمثيل به أكثر من 60 فنانًا، على شخصية أب فقد بصره فيما فقدت ابنته قدمها اليُمنى نتيجة تعرضهم لقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

ومع بدء مباريات المونديال، تسقط كرة قدم في فناء البيت ليعود الأب إلى ذاكرته وطفولته حينما حاز على عديد الجوائز الدولية والمحلية، بحسب ما يظهر من العمل الفني.

وتفاعل الناشطون مع الحملة وعبّروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، واعتزازهم وسعادتهم بتسليط الضوء عليها، من خلال رفع العلم والكوفية الفلسطينيَّين في شوارع قطر، التي تعج هذه الأيام بجنسيات مختلفة من حول العالم.

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وكتبت "نشرين بادي" على تويتر: "القدس حاضرة في قلوب العراقيين على جميع المستويات".

وغردت "هدى الزهراء": "لن ننسى قضية فلسطين، ستبقى فلسطين حرة بإذن الله عز وجل".

وغرد "أبو حيد": "إن شاء الله، في البطولات القادمة سيكون الشعب الفلسطيني حاضرًا معنا".

وقال "علي المهندس" في تغريدة منفصلة: "الجماهير العربية تواسي الفلسطينيين الذين حرمهم الاحتلال من حضور مباريات كأس العالم، وذلك بتشديد الحصار عليهم، وسلب حقهم في السفر والتنقل".

وكتبت فاطمة الماجدي: "يا فلسطين، إحنا معاك من العراق، محفورة ذكرى الشهداء في قلوب الفلسطينيين تحية لكل حر ومناصر ومدافع عن هذه القضية العادلة".

وعلى الرغم من أن فلسطين لا تشارك في مونديال قطر 2022 الجارية حاليا في قطر، فإنها حاضرة بكثافة في الملاعب وفي شوارع قطر.

وشوهد العلم الفلسطيني مرفوعًا في مدرجات الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة العالمية، وشوهد العديد من المشجعين وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية باللونين الأسود والأبيض.

ولم يقتصر رفع العلم الفلسطيني على الجماهير الفلسطينية أو العربية فحسب، بل لوحظ عدد من المشجعين من دول أخرى يحملون العلم، ويهتفون لحرية الشعب الفلسطيني.