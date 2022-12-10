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نقيب الصيادين: أكثر من ٧٠% من الصيادين سيتوقفون عن العمل خلال عام

10 ديسمبر 2022 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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نقيب الصيادين في غزة نزار عياش

توقع نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، توقف أكثر من 70% من صيادي غزة عن العمل خلال عام.

وعزى عياش في حديث لإذاعة صوت الأقصى، اليوم السبت، الأسباب إلى الأعطال التي أصابت ماكينات مراكب الصيادين، وعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال معداتهم اللازمة.

وقال إن الأمم المتحدة ضغطت لإدخال مادة "الفيبر جلاس"، للصيادين، مضيفا "ونحن نريد أن تدخل المادة عن طريق التجار بشكل طبيعي حتى يستطيع الصياد شرائها".

وأشار إلى إصلاح ٧٠ قارباً عبر مؤسسة ووزارة الزراعة.

ونوه إلى أن الاحتلال منع تصدير الأسماك من قطاع غزة مؤخرا، ما كان له الأثر الكبير على الصيادين.

وأضاف: "بالكاد الصياد الفلسطيني في غزة يستطيع أن يفي بالتزامات بيته واحتياجاته اليومية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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