غنيات: تنظيم مؤتمر "المخطوطات في الحفاظ على الهوية" في فبراير بتونس

تنظّم الجامعة الخضراء في تونس بالتعاون مع مؤسسة (ACCREDITE ) في الجزائر وبالتنسيق مع مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية في لندن والمعهد العربي للديمقراطية في تونس، مؤتمرا علميا دوليا حول " المخطوطات ودورها في الحفاظ على الهوية"، وذلك بمدينة الحمّامات من 24 إلى 25 فبراير/ شباط 2023.

وأوضح الأمين العام للمؤتمر الأستاذ الدكتور إيدير غنيات، أن المؤتمر سيتناول آليات تشجيع الدراسات والأعمال العلمية والبرامج المعنية ببحث تحقيق ودراسات المخطوطات والمؤلفات التراثية القيّمة بهدف إخراج المزيد من المعارف للباحثين والخبراء وتحقيق إضافات علمية جادّة تمكن الجيل الحالي والأجيال اللاحقة من تنمية ذواتهم وفق منظور حضاري يدرك دور أسلافه المشرف في بناء وترسيم هوية وطنية حاضرة اليوم في صناعة المستقبل.

ويهدف المؤتمر بحسب أمينه العام إلى تشجيع البحث في المخطوطات والمؤلفات التراثية عن علوم وحقائق وبرامج تتعلق بالتنمية والتطوير والتعليم والإدارة والجودة والإبداع وما يرتبط بها ويشتق عنها من مفردات ومصطلحات باتت تستعمل في مجال التنمية والتطوير بصورة أساسية للإفادة منها في تطوير وتمتين العلوم والدراسات المُعاصرة.

كما يهدف إلى صياغة قواعد علمية وضوابط منطقية للبحث عن أصداء المفردات في المخطوطات والمؤلفات التاريخية، وكذلك الاطلاع على التجارب والجهود في مجال دراسة تحقيق المخطوطات والمؤلفات التاريخية المعنية بالتنمية والتطوير، وتوسيع آفاق عمل المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المعنية بتوظيف التراث في خدمة واقع الإنسانية.

وتابع المؤتمر يهدف أيضا إلى نشر الدراسات العلمية الرصينة المختصة في دراسات التراث والتنمية، والتعريف بجهود الخبراء اللامعين في هذا المجال، إضافةً إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطبيقية تعنى بتحقيق المخطوطات لا سيما تلك المعنية بأهداف المؤتمر ورؤيته.

وبين غنيات أن المؤتمر سيتوزع على عشرة محاور؛ يركز الأول على دور تحقيق المخطوطات في حفظ هوية الشعوب والأمم، والثاني يتناول آليات تنمية قدرات الباحثين في فهم أهمية المخطوطات، ويخصص الثالث لقراءة المستقبل وفهم الضوابط وقواعد البرامج العلمية في مجال دراسة وتحقيق المخطوطات ودراستها.

ويبرز المحور الرابع جهود وأثر المؤسسات العلمية في رعاية أعمال تحقيق المخطوطات ودراستها، ويسلط الخامس الضوء على أهمية تحقيق مخطوطات التنمية والتعليم في تطوير القواعد المصممة حديثاً، ويهتم السادس بوسائل وآليات وضوابط تبويب المخطوطات من حيث قيمتها العلمية والمعرفية.

ويركز السابع على تصنيف المخطوطات بهدف تطوير العلوم التطبيقية المُعاصرة، ويتمحور الثامن حول أفكار وبرامج ومقترحات علمية إبداعية لتنشيط جهود تحقيق ودراسة وتحقيق المخطوطات، ويخصص المحور التاسع لدور التقنيات المُعاصرة في حفظ وتداول ودراسة وتحقيق المخطوطات، ويستعرض العاشر دراسات حول أهمية مخطوطات التراث الإسلامي والعربي في استقراء المستقبل وتمتين الدراسات الاستشرافية.

ودعا الأمين العام للمؤتمر الباحثين للمشاركة في المؤتمر الدولي الحضوري وعن بعد بإرسال ملخصات بحوثهم وأوراقهم العلمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير 2023، وذلك عبر البريد الإلكتروني للمؤتمر العلمي الدولي [email protected]

وأشار غنيات إلى أن الأبحاث ستنشر بعد التحكيم في المجلة العلمية المحكمة (بحوث) التابعة لمركز البحوث والاستشارات الاجتماعية في لندن

ولفت غنيات إلى أن الرئيس الشرفي للمؤتمر هو الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي، رئيس مجلس الإدارة مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية، فيما رئيس المؤتمر الدكتور خالد شوكات، رئيس المعهد العربي للديمقراطية تونس، والبروفيسور إيدير غنيات الأمين العام للمؤتمر، والدكتور محمد عبد العزيز سيكون مدير المؤتمر.

وتابع أن رئيس الهيئة العامة للمؤتمر سيكون رئيس الجامعة الأفروآسيوية المفتوحة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان، ورئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور قدور بوجلال، ورئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ الدكتور عبد الله الوزان، ورئيس لجنة التوصيات الأستاذ الدكتور حنان عبيد، ورئيس اللجنة التنظيمية سناء بنضو.

المصدر / وكالات