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"الداخلية": 12445 مغادراً و11472 وافداً عبر حاجز بيت حانون

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خلال الأسبوع الماضي

"الداخلية": 12445 مغادراً و11472 وافداً عبر حاجز بيت حانون

10 ديسمبر 2022 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون - أرشيف

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (4-9 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12445 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11472 وافداً.

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وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12194 مواطناً و186 أجنبياً، و65 من فلسطينيي الداخل.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 11240 مواطناً، و167 أجنبياً، و62 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة، يفصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حاجز بيت حانون #الداخلية بغزة

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