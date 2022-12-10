فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية بغزة: 12445 مغادراً و11472 وافداً عبر حاجز بيت حانون

فرنسا وإنجلترا في مواجهة السباق إلى التاريخ

"حماس" تجدد تمسّكها بحقوق الفلسطينيين وتدعو إلى تجريم الاحتلال

نجوم الكرة الفلسطينية يصلون إلى مونديال قطر غداً

الزين: المغرب قادر على مقارعة الكبار ومواجهته أمام البرتغال صعبة

خلال أسبوع.. 7 شهداء وإصابة 6 مستوطنين في 240 عملاً مقاوماً بالضفة

الأسير معمر شحرور: صدق البدايات وتحديات النهايات

الفلسطيني الناجي يتولى تقييم حكام مباراة المغرب والبرتغال

حكيمي "الفولاذي" قائد مغامرة المغرب التاريخية

الحقيقة أكبر مما وصفناها

فرنسا وإنجلترا في مواجهة السباق إلى التاريخ

10 ديسمبر 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
...
فرنسا وإنجلترا في مواجهة السباق إلى التاريخ

تواجه فرنسا حاملة اللقب والساعية إلى ثنائية تاريخية، السبت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد البيت في الخور، منتخباً إنجليزياً يحلم بتكرار إنجاز العام 1966 ويأمل في تكرار إنجاز بلوغه نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

رغم القوّة الهجومية لـ"الديوك" مع النجم كيليان مبابي هدّاف البطولة حتى الآن مع خمسة أهداف، باتت الأمور جديّة أكثر أمام منتخب "الأسود الثلاثة" المسلّح بروح الشباب والذي قاده مدرّبه غاريث ساوثغيت إلى نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي عندما خسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

المفارقة أن هاتين القوتين الأوروبيتين اللتين تفصلهما كيلومترات قليلة جغرافياً، لم يلتقيا إلا مرتين على المسرح الدولي، في 1966 عندما فازت إنجلترا بثنائية وكرّرت ذلك في 1982 بنتيجة 3-1.

فرنسا التي فازت بلقبها المونديالي الثاني في روسيا قبل أربع سنوات، عبّدت طريقها إلى ربع النهائي بفوز على بولندا 3-1 في ثمن النهائي، بهدفين لمهاجم باريس سان جرمان مبابي وآخر لأوليفييه جيرو.

أما إنجلترا فبلغت هذه المرحلة بعد فوز بثلاثية نظيفة على السنغال، رغم البداية المتذبذبة أمام بطل إفريقيا.

وقبل مباراة نصف النهائي المحتملة ضد البرتغال أو المغرب، فإن فوز "الديوك" سيكون رسالة قوية في عالم كرة القدم، إذ إنه منذ إنجاز البرازيل في العام 1998، لم ينجح أي حامل لقب بالوصول إلى الدور نصف النهائي من النهائيات التالية بعد حصد اللقب.

أما الإقصاء، فسيبدو وكأنه نهاية دورة كرة القدم الفرنسية، مع مدرب في نهاية عقده والعديد من اللاعبين الذين يخوضون بلا شك آخر كأس عالم لهم، على غرار جيرو، هوغو لوريس، وحتى أنطوان غريزمان.

يسري التشابه بين المنتخبين أيضاً على خط الدفاع، الذي يقدّم ضمانات أقلّ من تلك الهجومية، حتى وإن كان الدفاع الإنجليزي يتفوّق حتى الآن مع ثلاث مباريات بشباك نظيفة، على عكس الفرنسيين الذين تلقوا هدفاً في كل مباراة.

الأكيد أن هذه المباراة في قطر، ستدخل تاريخ التنافس الفرنسي الإنجليزي. ذلك أن المواجهة بينهما وقعت بالفعل مرتين في نهائيات كأس العالم عندما تفوّق الانجليز، لكن موقعة السبت ستكون سابقة في الأدواء الإقصائية.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مباراة فرنسا وإنجلترا #فرنسا وإنجلترا #مواجهة فرنسا وإنجلترا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة