نجوم الكرة الفلسطينية يصلون إلى مونديال قطر غداً

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

من المقرر أن يصل نجوم كرة القدم الفلسطينية إلى قطر غداً، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم، بدعوة خاصة من عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وغادر وفد نجوم الكرة الفلسطينية غزة أول أمس، عبر معبر رفح البري، ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، على أن تحط رحالها في الدوحة غداً.

وقال هنية إن هذه الخطوة جاءت لتكريم من رسم التاريخ، وحقق الإنجازات مع المنتخب، بالإضافة لنجوم الزمن الجميل، ومنهم من مثل فلسطين في الخارج.

وشملت القائمة العديد من الأسماء صاحبة الإنجازات الكبيرة في تاريخ الكرة الفلسطينية منهم: ناجي عجور أسطورة كرة القدم الفلسطينية وغسان البلعاوي أول محترف فلسطيني بالأردن، وفارس ابو شاويش أحد نجوم كرة القدم في السبعينات، ومصطفى نجم أحد نجوم نادي الزمالك المصري، ورمزي صالح نجم الأهلي المصري والمنتخب الوطني، وعماد التتري رئيس جمعية قدامى اللاعبين، وخالد أبو كويك أول كابتن لمنتخب فلسطين والحاصل على أفضل شخصية رياضية هذا العام، وصائب جندية عميد اللاعبين الفلسطينيين وقائد منتخب فلسطين، بالإضافة لبعض لاعبي منتخب برونزية 99".

ونجوم آخرين لعبوا ضمن صفوف المنتخب على فترات متتالية، ومنهم هيثم حجاج، عبد اللطيف البهداري، أيمن صندوقة، عبد الله الصيداوي، محمد السويركي، أحمد اسعيفان، حمادة شبير، فادي لافي، محمد الجيش، إحسان بعيرات، إسماعيل الخطيب، نادر النمس، حسن حنيدق، جمال الحولي"، بينما اعتذر إسماعيل المصري والكباتن ناهض الأشقر، وزياد الكرد وإياد الحجار من غزة، وفهدي العتال من الضفة عن السفر لقطر لأسباب شخصية.

وأكد هنية أن هذا الجيل وهذه الأسماء تستحق أن تتواجد في هذا المحفل العالمي، شأنها شان نجوم العالم التي حضرت لقطر خلال هذه البطولة.