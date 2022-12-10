فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تجدد تمسّكها بحقوق الفلسطينيين وتدعو إلى تجريم الاحتلال

نجوم الكرة الفلسطينية يصلون إلى مونديال قطر غداً

الزين: المغرب قادر على مقارعة الكبار ومواجهته أمام البرتغال صعبة

خلال أسبوع.. 7 شهداء وإصابة 6 مستوطنين في 240 عملاً مقاوماً بالضفة

الأسير معمر شحرور: صدق البدايات وتحديات النهايات

الفلسطيني الناجي يتولى تقييم حكام مباراة المغرب والبرتغال

حكيمي "الفولاذي" قائد مغامرة المغرب التاريخية

الحقيقة أكبر مما وصفناها

الحرب الديموغرافية.. وسيلة الاحتلال للاستيلاء على البلدة القديمة بالخليل

الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير في قطاع غزة

ساعده دعم الجمهور العربي

الزين: المغرب قادر على مقارعة الكبار ومواجهته أمام البرتغال صعبة

10 ديسمبر 2022 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
...
الزميل مؤمن الكحلوت والإعلامي اللبناني علي الزين
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال الإعلامي اللبناني علي الزين مدير الإعلام الإقليمي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، أن المغرب أكد للجميع أنه قادر على مقارعة الكبار من خلال النتائج التي حققها في بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وطالب الزين خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، لاعبي المنتخب المغربي على التركيز أكثر خلال مباراة اليوم أمام البرتغال، مؤكداً أن البرتغال تمتلك مقومات كبيرة جدا، متمنيا أن يحالف التوفيق المنتخب المغربي والصعود للدور نصف النهائي.

وأكد الزين، أن المغرب استفاد من دعم الجمهور العربي له في المونديال، حيث بات يلعب بأريحية، ويشعر كأنه يلعب في بلده بتناغم وانسجام مع المدرب وليد الركراكي وهذا ما ساعد على تحقيق النتائج الإيجابية، واصفاً تغيير الاتحاد المغربي لمدرب المنتخب قبل شهرين من المونديال أمر أعطى المنتخب صدمة إيجابية.

وفي سياق منفصل، شكر الزين دولة قطر التي أعطت الإشارة لدعم القضية الفلسطينية خلال المونديال، مشيرا إلى أن فلسطين ما زالت حية في قلوب جميع الشعوب العربية، وستبقى الأولى على مستوى عالم، كما أثبت المونديال رفض المجتمع العربي التعاطي مع الصهاينة وهو ما حصل في أكثر من موقف من الصحفيين الإسرائيليين.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المغرب #المنتخب المغربي #المغرب والبرتغال #علي الزين #مواجهة المغرب والبرتغال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة