الزين: المغرب قادر على مقارعة الكبار ومواجهته أمام البرتغال صعبة

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال الإعلامي اللبناني علي الزين مدير الإعلام الإقليمي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، أن المغرب أكد للجميع أنه قادر على مقارعة الكبار من خلال النتائج التي حققها في بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وطالب الزين خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، لاعبي المنتخب المغربي على التركيز أكثر خلال مباراة اليوم أمام البرتغال، مؤكداً أن البرتغال تمتلك مقومات كبيرة جدا، متمنيا أن يحالف التوفيق المنتخب المغربي والصعود للدور نصف النهائي.

وأكد الزين، أن المغرب استفاد من دعم الجمهور العربي له في المونديال، حيث بات يلعب بأريحية، ويشعر كأنه يلعب في بلده بتناغم وانسجام مع المدرب وليد الركراكي وهذا ما ساعد على تحقيق النتائج الإيجابية، واصفاً تغيير الاتحاد المغربي لمدرب المنتخب قبل شهرين من المونديال أمر أعطى المنتخب صدمة إيجابية.

وفي سياق منفصل، شكر الزين دولة قطر التي أعطت الإشارة لدعم القضية الفلسطينية خلال المونديال، مشيرا إلى أن فلسطين ما زالت حية في قلوب جميع الشعوب العربية، وستبقى الأولى على مستوى عالم، كما أثبت المونديال رفض المجتمع العربي التعاطي مع الصهاينة وهو ما حصل في أكثر من موقف من الصحفيين الإسرائيليين.