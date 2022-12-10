الفلسطيني الناجي يتولى تقييم حكام مباراة المغرب والبرتغال

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الفلسطيني الدكتور كمال الناجي مقيما لحكام مباراة المغرب والبرتغال، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022".

ووصل الناجي العاصمة القطرية الدوحة وكان في استقباله رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بييرلويجي كولينا والتونسي محمد بن مسعود والحكمة الدولية الرواندية سليمة.

ويعيش الناجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو من مدينة الخليل المحتلة، ويعمل مستشارا لرئيس لجنة الحكام "كولينا".

وهنأ رئيس ملتقى حكام كرة القدم في فلسطين عبدالرؤوف السدودي المقيم الدولي كمال الناجي، على الثقة الكبيرة التي منحه إياها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أنه مفخرة للتحكيم الفلسطيني وتمنى له التوفيق في عمله.

كما وعبر الكابتن إبراهيم غروف مدير دائرة الحكام المركزية باتحاد كرة القدم، عن سعادته باختيار الدكتور الناجي ضمن طواقم "الفيفا"، معتبرا اختياره بمثابة ثقة في خبرته وأن سينعكس إيجاباً على مستقبل التحكيم الفلسطيني.

في سياق متصل، سيقود الأرجنتيني فاكونــدو تيـــلو مباراة منتخبي المغرب والبرتغال، وهو من أفضل الحكام في العالم.