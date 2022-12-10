الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير في قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرق مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكري وبالدبابات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير مقابل بوابة أبو قطرون شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة.

كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى.

ويضاف هذا ااعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين