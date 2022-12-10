الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم السبت، بحول الله، صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا، باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا، باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، لطيفا نهارا، باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين