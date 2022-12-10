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صفقات الساعات الأخيرة في غزة

10 ديسمبر 2022 . الساعة 02:29 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

استغلت معظم أندية الدرجة الممتازة فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، وقيدت 9 أندية لاعبين في كشوفاتها.

وتمكن خدمات رفح من قيد المهاجم يوسف داوود، بينما ضم غزة الرياضي اللاعب محمد الحمامي، وتعاقد شباب جباليا مع المهاجم هيثم النجار.

وقيد خدمات النصيرات الثلاثي عبد الرحمن مناع، وإبراهيم سلامة، وإسماعيل أبو دان، في حين عزز الصداقة مركز حراسة المرمى بضم الحارس أحمد عفانة.

وكانت لجنة شئون اللاعبين قد قيدت (48) لاعباً في دوري الدرجة الممتازة، وتصدر نادي شباب الزوايدة أكثر الأندية تسجيلاً في دوري الدرجة الممتازة بواقع 11 لاعبين، يليه غزة الرياضي بـ 9 لاعبين، فيما لم يسجل ناديي الهلال واتحاد خانيونس أي لاعب.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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