تعرف على الميزات الجديدة التي سيطرحها تليجرام

أعلن تطبيق " تليجرام" الشهير عن تحديدات جديدة للتطبيق، ستحمل معه العديد من المميزات المهمة والتي ينتظرها الآلاف من المستخدمين حول العالم.

تطبيق تليجرام

ومن بين أهم الأمور التي كشف عنها تطبيق " تليجرام " مع التحديث الأخير، أنه يكمن للمستخدم التسجيل بحساب جديد على التطبيق دون الحاجة لشريحة SIM، وإنشاء الحساب عبر أرقام من منصة Fragment .

مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في خصوصية حساباتهم وإخفاء أرقام هواتفهم أو بعض بيانات حساباتهم من حسابات معينة.

مميزات جديدة لتطبيق " تليجرام "

ومع التحديث الجديد حصل مستخدمو التطبيق أيضًا على إعدادات إضافية تسمح لهم بضبط مؤقت لميزة "الحذف التلقائي" للرسائل من الدردشات.

وكذلك ميزات إضافية تساعد على معرفة المساحة التي تشغلها بيانات كل دردشة على حدة في قوائم الدردشات، ومسح بياناتها لتوفير مساحة تخزين إضافية في الهاتف أو الحاسب.

المصدر / وكالات