تناول الشوكلاتة بشكل يومي ضارة أم مفيدة للصحة؟

يفضّل العديد من الأشخاص نحو العالم بتناول الشوكلاتة باختلاف أنوعها بشكل يومي وبكميات متفاوتة وسط حيرة حول مدى تأثيرها على الصحة وما إذا كانت مفيدة أو ضارة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع (EatingWell)، فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية، إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:

تحسين صحة القلب

حيث تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.

تحسين مستويات الحديد

حيث تحتوي حصة 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية فإن الذكور البالغيين يحتاجون يوميا إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يوميا.

تحسين الأداء الإدراكي

أظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.

المصدر / وكالات