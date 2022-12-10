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الاتصالات بغزة: أسعار الانترنت لم يطرأ عليها أي تغير

10 ديسمبر 2022 . الساعة 00:03 بتوقيت القدس
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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة إن أسعار الانترنت في قطاع غزة حاليًا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغير يذكر.

وذكرت الوزارة في بيان: "تابعنا ما تم تداوله بمواقع التواصل بشأن رفع أسعار خدمات الانترنت ما بين الشركات المزودة لخدمات الانترنت اللاسلكي وأصحاب الشبكات التابعة لها والمنتشرة بجميع مناطق القطاع".

وأكدت حرصها الشديد على لمعالجة الأمر وعمل ما يلزم وفق الأصول حسب التعاقدات بين الشركات المعنية؛ وبما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتلقيه لخدمات الانترنت بأعلى جودة وبأقل الأسعار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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