عرض عسكري لمجموعة "عرين الأسود" شمالي الضفة

نظم عشرات المسلحين من مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، الجمعة، عرضا عسكريا في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أعلنوا فيها "وحدة بنادقهم".

جاء ذلك خلال فعالية بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال قائد المجموعة وديع الحَوَحْ، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وشارك في العرض العسكري عشرات المسلحين المقنعين بزيّ موحد، وعَصبات تحمل شعار المجموعة.

وتلا متحدث باسم المجموعة بيانا قال فيه إن "العرين ينتمي لكل فلسطين ويؤمن بوحدة الدم والنضال والبنادق".

وأضاف أن "منتسبي المجموعة أبناء فصائل المقاومة جميعا".

وتابع: "نقول لكل من يظن أن العرين قد انتهى إنكم واهمون (...)، العرين ما زال صامدا رغم الجراح".

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد "تصفية" الحوح (31 عاما)، مشيرا إلى أنه قائد مجموعة "عرين الأسود".

وفي حينه، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة في نابلس أدت إلى "استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 33 آخرين"، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

و"عرين الأسود" مجموعة فلسطينية تقول إن عناصرها ينتمون إلى كافة الفصائل، ويتخذون من البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية مأوى ونقطة انطلاق لعملياتها.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات في نابلس اغتال خلالها عددا من أفراد المجموعة.















المصدر / فلسطين أون لاين