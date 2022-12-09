"عرين الأسود" تعلن مسؤوليتها عن عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال

أعلنت مجموعة عرين الأسود، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن عمليتي إطلاق نار نفّذتها مساء اليوم تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُوجّهة رسالة بأنّ "الأوان قد آن للنفير العام".

وقالت العرين في بيان مقتضب: "نفّذ جند العرين ما بين الساعة ١٩:٠٠ والساعة ٢٠:٥٠ من مساء هذا اليوم عمليتي إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك الاحتلالي.

ووجّهت المجموعة رسالة إلى الاحتلال مفادها: "ننتظر منك الخطأ الذي سيُكلّفك الكثير بإذن الله، ونقول لك أوهمت نفسك أنك تستطيع إنهاء المقاومة وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماما ما نقول ونقول لك مزيدا من القتل ومزيدا من الإجرام الذي سيرتد عليك بإذن الله وسينهار وهم الأمن الذي اعتقدت أنك بنيته خلال سنوات".

وأضافت: "ما مسير اليوم إلا جزءا بسيطا مما لدينا والله ما اردنا فيه علوا ولا كبرياء إنما اردنا نطمئن أبناء شعبنا على عرينهم ونوجه بهذا المسير رسالة لشعب الكيان بأن جيشكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية بإذن الله.

وفيما يلي نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ

صدق الله العظيم

يا أشرف الناس وأطهرهم يا تاج الرؤوس ونبض كل مقاوم أبناء شعبنا الأبي الذي لم يذق طعم الراحة على مدار مائة عام ولكنه لطالما عاش عزيزا كريما في كل مرحلة من مراحل ثورته ونضاله وقف أمامكم اليوم بعض من رجال العرين ليجددو لكم العهد والوعد وليجددوا عهدهم مع الشهداء والقسم الذي لن يحنث بإذن الله نحن أقسمنا قسم الجهاد ومضينا في هذا الطريق هذا الطريق الذي لاعودة فيه طريق الشهادة أو النصر وقفوا اليوم في ذكرى الاربعين لقادة وشهداء العرين ليجددوا العهد لكل شهيد سقط على أرض فلسطين من قادة وجند العرين الى شهداء جنين إلى شهداء رام الله الى كل شهداء فلسطين ونقول لهم والله الذي رفع السماء بلا عمد لن يهدأ لنا بال حتى ننتقم لدمائكم ودماء أبناء شعبنا ..

ونقول لأبناء شعبنا البطل لقد آن الأوان ليعلن النفير العام فكل بندقية حرة تعرف وجهتها هي جيش كامل وكل مقاوم يعرف بوصلته هو جيش كامل إن آلاف البنادق ومهما كثرت لا تساوي شيء أمام ثورة شعب أهلنا في جبل النار أهلنا في جنين الثورة أهلنا في القدس في الخليل في رام الله في سلفيت في طولكرم قوموا وثورا على الطغيان ماذا نخشى ومن ماذا نخاف أنخاف الموت هي ميتة واحده فلتكن في سبيل الله

نقول للمحتل نحن في مجموعة عرين الأسود ننتظر منك الخطأ الذي سيكلفك الكثير بإذن الله نقول لك أوهمت نفسك أنك تستطيع انهاء المقاومه وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماما ما نقول ونقول لك مزيدا من القتل ومزيدا من الإجرام الذي سيرتد عليك بإذن الله وسينهار وهم الأمن الذي إعتقدت أنك بنيته خلال سنوات.

وما مسير اليوم إلا جزءا بسيطا مما لدينا والله ما اردنا فيه علوا ولا كبرياء إنما اردنا نطمئن أبناء شعبنا على عرينهم ونوجه بهذا المسير رسالة لشعب الكيان بأن جيشكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية بإذن الله

وقد نفذ جند العرين مابين الساعة ١٩٠٠ والساعة ٢٠٥٠ من مساء هذا اليوم عمليتي إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك الإحتلالى وسنرى من سيحاصر من من

مقاومينا الأبطال من كل فصيل أسودنا المنفردة كونوا على يقظة تامه وأيديكم على الزناد ..سنحاورهم بالدم بالرصاص باللغة التي لايفهم غيرها هذا العدو

هذا هو العهد وهذا هو القسم ونقسم بالله العظيم لن نترك البندقية حتى آخر مقاوم منا وآخر جندي وأخر رصاصة هذا قسم من يعلمهم العدو من جنودنا ومن لا يعلمهم

أخوتكم مجموعة عرين الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين