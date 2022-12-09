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33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

09 ديسمبر 2022 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 33عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال بالقرب من بلدة سلواد، واستهدفوا بالرصاص مستوطنة "عوفرا" في رام الله.

وتصدى الشبان الثائر لـ7 اعتداءات للمستوطنين، وحطموا مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب "غوش عتصيون" بالخليل وقرب بلدة عزون في قلقيلية، وقرب بلدة سلواد برام الله.

واندلعت مواجهات في 16 نقطة في أماكن مختلفة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أدت إلى مقتل (6) إسرائيليين وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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