الزيتون يستفيق أمام المغراقة والقادسية يحقق أول انتصاراته

غزة/ وائل الحلبي:

انطلقت عصر اليوم الجمعة منافسات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الثانية، والتي شهدت فوزا ثمينا للزيتون على المغراقة وتمكن القادسية من تحقيق أول انتصاراته أمام جماعي رفح وحسم التعادل مباراة الصلاح وجاره خدمات دير البلح.

حقق فريق الزيتون الفوز بهدف دون رد على مضيفه شباب المغراقة في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين، لحساب فرع غزة والشمال.

ورفع الزيتون رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس وتراجع المغراقة للمركز السابع والأخير بتوقف رصيده عند 4 نقاط.

سجل هدف الفوز للزيتون لاعبه هلال حمد في الدقيقة (26).

وفي منافسات مجموعة الوسطى والجنوب تمكن القادسية من تحقيق أول انتصاراته أمام جاره جماعي رفح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح.

ليغادر القادسة المركز الأخير مؤقتا متقدما للمركز الثامن برصيد 5 نقاط، وتجمد رصيد الجماعي عند 11 نقطة في المركز السادس.

ويدين القادسية بهذا الفوز للاعبه احسان ابوجاموس صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة (30).

وفرض الصلاح التعادل الإيجابي على جاره خدمات دير البلح بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة.

خدمات الدير رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع وتقاسم الصلاح صدارة الترتيب مع خدمات المغازي مؤقتا برصيد 18 نقطة لكل منهما.

افتتح خدمات الدير التسجيل عبر يحيى النجدي (16)، وعدل سامي كوارع النتيجة للصلاح في الدقيقة (59).

دوري الدرجة الثالثة

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا شباب الزيتون والسلام في افتتاح الجولة من دوري الدرجة الثالثة؛ الذي جمعهما على ملعب بيت حانون، ليحصد كل فريق أو نقطة في رصيده

سجل للزيتون اللاعب عطا قزعاط في الدقيقة 90+3 ، بينما سجل للسلام اللاعب مهند ابوالعيش في الدقيقة 65 .

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الجزيرة الفوز بهدفين دون رد على منافسه فلسطين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا، ليحصد فريق الجزيرة أو ثلاثة نقاط في رصيده.

سجل للجزيرة اللاعب حسن حرب في الدقيقة 23 من ركلة جزاء واللاعب محمود العقل في الدقيقة 41.

ولحساب فرع الوسطى والجنوب، حقق فريق أهلي البريج الفوز بهدف دون رد على منافسه الشوكة في المباراة التي جمعتهما على استاد خان يونس البلدي، ليضيف أهلي البريج أول ثلاثة نقاط في رصيده.

وشهد اللقاء اهدار ركلة جزاء لأهلي البريج وحالتي طرد بالبطاقة الحمراء للاعبي للشوكة.

سجل للبريج اللاعب موسى ابوغزال في الدقيقة 40.