ساوثغيت يهدد قبل مباراة إنجلترا وفرنسا

حثّ مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت فريقه ان يكون الطرف المبادر هجوميًا في المباراة المرتقبة امام فرنسا بطلة العالم في ربع نهائي مونديال قطر 2022 السبت.

ويُعتبر المنتخب الانكليزي احد افضل الفرق الهجومية في البطولة مع 12 هدفًا في 4 مباريات حتى الآن، لكنه سيواجه قوة ضاربة اخرى بقيادة هدّاف البطولة كيليان مبابي

وأدى الخطر الكامن بمهاجم باريس سان جرمان إلى فرضيات بأن ساوثغيت قد يغير أسلوبه بإضافة مدافع إضافي للتعامل مع الرباعي الهجومي لفرنسا المؤلف من مبابي، أوليفييه جيرو، أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيليه.

الا انّ ساوثغيت ألمح إلى أنه ينوي إجبار فرنسا على القلق أكثر بشأن كيفية إيقاف المجموعة الهجومية الموهوبة لمنتخب "الاسود الثلاثة".

وقال ساوثغيت لقناة "اي تي في" البريطانية "لا فائدة من الدخول في مباراة كهذه والتستر والجلوس في الوراء. نعتقد أننا يمكن أن نتسبب في مشاكل مع الكرة ونعتزم القيام بذلك".

وأضاف "لقد تغلبنا على بعض الفرق الكبيرة. نعلم أننا نمتلك تجربة (اللعب في) ليالي الضغط الكبير وكفريق كنا صلبين في الكثير من المواقف التي تُجَهِزك لليالي المماثلة".

وأشار ساوثغيت الى أنّ فريقه "وصل إلى مباراة نهائية للمرة الاولى منذ 55 عامًا. لقد فزنا في نصف النهائي وبلغنا نصف نهائي كأس العالم من قبل".

المصدر / وكالات