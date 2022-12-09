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أمنية غير متوقعة لوليد الركراكي قبل مباراة المغرب والبرتغال

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أمنية غير متوقعة لوليد الركراكي قبل مباراة المغرب والبرتغال

09 ديسمبر 2022 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
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أمنية غير متوقعة لوليد الركراكي قبل مباراة المغرب والبرتغال

أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب البرتغالي، غدًا السبت على أرضية استاد الثمامة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "نستعد لمواجهة أحد أفضل المنتخبات في العالم، ونحن متحمسون من أجل القيام بذلك"، وتابع: "المنتخب البرتغالي يضم في صفوفه أفضل لاعب في التاريخ، بالتأكيد مواجهة كريستيانو رونالدو ستزيد من الحماس لدى اللاعبين".

ووجَّه رسالة إلى الجماهير، قائلًا: "نعتمد على دعم الجماهير العربية والمغربية من أجل مواصلة مشوارنا التاريخي في مونديال قطر، وعلى الصعيد الشخصي بالتأكيد أتمنى عدم مشاركة كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "روح الفريق والحماس إلى جانب العمل الجماعي عوامل هامة ستساعدنا في تجاوز كافة الصعوبات التي تنتظرنا أمام المنتخب البرتغالي"، وأردف: "نعلم أن مواجهة البرتغال تبدو صعبة للغاية، لكننا نرفض الاستسلام، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز. الجميع يبدو متحمسًا من أجل التأهل للمرة الأولى في تاريخ المغرب إلى نصف نهائي المونديال".

المصدر / وكالات
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