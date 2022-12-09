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"حشد" تطالب الأمم المتحدة بإلزام (إسرائيل) تنفيذَ القرارات الدولية

09 ديسمبر 2022 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
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طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل؛ لإلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان.

وأكدت حشد في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية فرديا وجماعيا، واتخاذ الإجراءات، والتدابير العملية التي تُفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ العدالة، وأحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي؛ لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ودعت الأمم المتحدة للعمل الجاد؛ من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية، ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات.

وطالبت بالعمل على تحييد حقوق الإنسان عن الصراع السياسي، والعمل الجاد على استعادة الوحدة، بما يُمكّن من بناء كل مؤسسات النظام السياسي، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس الشراكة، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني، والانتخابات المحلية، والنقابية، بما يُعزز احترام الحقوق والحريات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأمم المتحدة #حشد

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