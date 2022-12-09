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حماس تطلق فعاليات انطلاقتها في شمال قطاع غزة

09 ديسمبر 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وقفة تضامنية مع القدس والضفة الغربية، وكذلك أطلقت فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ35 في محافظة شمال غزة، وذلك اليوم الجمعة من مكان أنقاض منزل الشهيد القائد نزار ريان.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع خلال كلمة له: إن حركة حماس والمقاومة تؤكد مجددا تضامنها ووقوفها مع شعبنا في القدس والضفة الغربية، وإن الجماهير التي ستخرج في يوم انطلاقة حماس ستكون ملتحمة مع جماهير نابلس والقدس وجنين والخليل وغيرها من المدن.

وأكد القانوع أن رسالة هذه الوقفة هي أن الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة تتضامن وتساند وتدعم جماهير شعبنا في كل مدن الضفة الغربية وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأعلن القانوع عن إطلاق فعاليات إحياء انطلاقة حركة حماس الـ35 في محافظة شمال قطاع غزة، والتي بدأت بافتتاح معرض عسكري مكان أنقاض منزل الشهيد القائد نزار ريان.

وأوضح القانوع أن المعرض العسكري يحكي قصة تطور أدوات المقاومة على مدار 35 عاما من تاريخ الحركة، والتي بدأت بالسكين وبعض المسدسات والقطع النارية القديمة، ووصلت إلى الصواريخ والطائرات المسيرة.

ووجه التحية لكل جماهير شعبنا، مؤكدا أن المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تتنصل من واجباتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حماس #شمال غزة

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