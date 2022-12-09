طائرات وصواريخ.. تفاصيل معرض عسكري لـكتائب القسام شمال غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وقفة تضامنية مع القدس والضفة الغربية، وكذلك أطلقت فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ35 في محافظة شمال غزة، وذلك اليوم الجمعة من مكان أنقاض منزل الشهيد القائد نزار ريان.

وشملت الوقفة افتتاح معرض عسكري للمقاومة الفلسطينية، حضره قادة ومقاومين من كتائب القسام.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع خلال كلمة له: المعرض العسكري يحكي قصة تطور أدوات المقاومة على مدار 35 عاما من تاريخ الحركة، والتي بدأت بالسكين وبعض المسدسات والقطع النارية القديمة، ووصلت إلى الصواريخ والطائرات المسيرة.

ووجه التحية لكل جماهير شعبنا، مؤكدا أن المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تتنصل من واجباتها.



















المصدر / فلسطين أون لاين