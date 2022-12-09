خطيب "الأقصى": الاحتلال إلى زوال والأسرى سينعمون بالحرية

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة أن ما يجري من اعتداءات بحق المقدسات ذل وعار على الأمة، لأن المسجد مسجدنا ولا حق لغيرنا بالصلاة فيه.

وخلال خطبة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، حذر الشيخ أبو سنينة، من التقصير بحق المسجد الأقصى، داعياً للحفاظ على الأرض المقدسة لأنها مسكن الأنبياء والأولياء.

وعبر عن ثقته بأن الاحتلال إلى زوال، وأن الفجر والحرية للأسرى في سجون المحتل قريبة بإذن الله.



وقال خطيب الأقصى:" كل شيء يهون إلا المقدسات، والواجب على الأمة المحافظة عليها وعلى مسجدها المبارك".

كما دعا أبو سنينة أهل بيت المقدس للحفاظ على نعمة المسجد الأقصى، والبركات من حولهم.

المصدر / فلسطين أون لاين