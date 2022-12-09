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أكثر من 65 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

09 ديسمبر 2022 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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 أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

 وقالت مصادر مقدسية إن 65 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

 ووزع الأطفال الماء على المصلين في المسجد الأقصى، فيما أدى المبعدون صلاة الجمعة على بواباته، حيث أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلت منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، عبر الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدينة عن الضفة.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال والرباط  في المسجد الأقصى المبارك، ردا على دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد خلال "عيد الأنوار" اليهودي الذي يبدأ في الثامن عشر من كانون الأول الجاري.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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