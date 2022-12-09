جريمة إعدام الاحتلال 3 شبان في جنين تُشعل غضبًا فلسطينيًّا ودعوات للانتقام

جنين-غزة/ محمد المنيراوي:

أشعلت جريمة إعدام الاحتلال ثلاثة شبان في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر أمس غضبًا فلسطينيًّا ودعوات للثأر والانتقام لدماء الشهداء، وصد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

واقتحم جيش الاحتلال فجر أمس جنين ومخيمها، واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين مقاومين والجنود، ما أدى إلى استشهاد الشبان صدقي زكارنة (22 عاما)، وطارق الدمج (32 عاما)، وعطا الشلبي (46 عاما).

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس هذه الجريمة إرهابا منظما، وتعبيرا عن الصلف الإسرائيلي والرغبة المستمرة في التغول على الضفة الغربية، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحر المنتفض في وجه العدوان.

وشددت الحركة في بيان لها على أن اغتيال الاحتلال أبطال شعبنا الذين حوّلوا ليله إلى كابوس، يفتح النار على نفسه ويصبٌّ الزيت على النار، وليعلم أن هذه الجريمة سترتد عليه نارا تُشعل مزيدا من الغضب.

وزفت إلى جماهير شعبنا شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال في جريمة اغتيال جبانة، وعزّت ذويهم، موجهة التحية "لمقاومينا البواسل في جنين القسام، الذين تصدّوا للعدوان واشتبكوا مع قوات العدو الصهيوني بالرصاص والعبوات".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي- الضفة الغربية إن شعبنا ببركة دماء الشهداء وعزيمته وصموده قادر على تجاوز كل المحن والضربات، وصد هذا العدوان وتدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه الذي يمارسه كل يوم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أن تصاعد إجرام العدو لن يكسر انتفاضتنا المتواصلة على امتداد الساحات.

وأشادت الحركة في بيان لها "بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين، ومقاومي شعبنا الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام الاحتلال، وضرب جنوده وآلياته"، داعية إلى مواصلة الاشتباك مع العدو، ليعلم أن استباحة دمنا لم يعد مجانيا، وأن رد مقاومتنا قادم لا محال.

ونعت شهداء جنين، مؤكدة أن هذه الدماء الشاهدة على بشاعة العدو وجرائمه ستشعل مزيدا من وقود الانتفاضة في وجهه، وينقلب عليه هذا العدوان هزيمةً وانكسارًا.

حرب الاغتيالات

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن تصاعد الإجرام الإسرائيلي وحرب الاغتيالات بحق أبطال المقاومة في جنين ونابلس ورام الله ومناطق مختلفة في الضفة، يكشف عن الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الصهيوني، ويؤكد حجم وقدرة المقاومة على استنزافه، حيث استطاعت الصمود ومقاومته رغم إمكانياتها التسليحية البسيطة، وتقدم الاحتلال تقنيا وعسكريا ولوجستيا.

وقالت الجبهة في بيان لها إن عزاء شعبنا بفقدان الأبطال الثلاثة في جنين أن خلفهم مقاومون أبطال يصممون على السير على النهج والطريق، ومعهم شعب صامد وحر ينبض بالمقاومة والحياة، ومستعد أن يقدم الغالي والنفيس ومن دماء ولحم أبنائه حتى انتزاع حريته ودحر المحتل.

وأكدت أن الرد الحقيقي على هذه الجريمة الجديدة والوفاء لشهداء جنين الثلاثة وكل الشهداء يستدعي استمرار وتصعيد المقاومة، وتوجيه ضربات مؤلمة لهذا الاحتلال المجرم، وتوسيع مناطق الاشتباك عبر امتداد المقاومة على كامل أرض فلسطين التاريخية.

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة على أن مسيرة المقاومة ماضية بهمة وبطولة واستبسال شباب فلسطين الشجعان، الذين يرفضون المهادنة أو الانكسار، أو الخنوع أمام جبروت الاحتلال وعدوانه.

ونعت القيادة العامة في بيان لها شهداء جنين الذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، وسطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم العز والشموخ والإباء، في مجابهتهم لعدوان الاحتلال الغاشم، الذي يواصل جرائمه وإرهابه الوحشي بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا.

وعدّت حركة الأحرار جريمة إعدام الشبان الثلاثة في جنين حلقةً من سلسلة طويلة من الإجرام الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا، الذي يعكس حجم التطرف والتحريض المتصاعد لقتل أبناء شعبنا.

وقالت الحركة في بيان لها: "نتابع بخطورة بالغة العربدة الصهيونية والاقتحامات المتواصلة لمدن الضفة والتي هي ثمرة لاستمرار التنسيق الأمني، لنؤكد أنه لا سبيل أمام شعبنا إلا بتصعيد كل أشكال المقاومة والعمليات البطولية للجم العدوان".

وأكدت حركة المقاومة الشعبية أن خيار الجهاد والمقاومة ماض حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، ولن تفلح كل محاولات الاستفراد والإطاحة بمقاومة شعبنا المشتعلة في ضفة العز والإباء.

ودعت الحركة في بيان لها جماهير شعبنا في مخيم جنين ومدن الضفة الباسلة إلى الالتحام مع إخوانهم من رجال المقاومة الأطهار وتوفير الحماية لهم والذود عنهم، وإشعال الأرض من تحت أقدام الاحتلال.

ازدواجية دولية

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستظل نبراسنا ومنارتنا لطريقنا نحو القدس وكل فلسطين وزوال هذا الاحتلال المجرم، مردفة أن جرائمه وإرهابه لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته بل ستزيد من جذوة المقاومة ولهيبها اشتعالا وقوة حتى دحره.

ودعت اللجان في بيان لها الأبطال من مقاومي شعبنا وثواره الأحرار إلى الثأر والانتقام لدماء الشهداء الطاهرة وتصعيد المقاومة على كل محاور الاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في ضفتنا الثائرة وقدسنا وداخلنا المحتل عام 1948.

ونعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح شهداء جنين الذين ارتقوا وهم يذودون عن شعبهم وثرى وطنهم، داعيا أبناء شعبنا إلى التكاتف وإسناد الانتفاضة الشعبية في كل أنحاء فلسطين، وتعزيز زخمها "ولينطلق الفعل الوطني الجامع الذي يستوجب دعم استمراره ورفده بأسباب التمكين والتوسع إلى أن يندحر المحتلون عن أرضنا وتكريس سيادة شعبنا في دولته الحرة المستقلة".

كما نعت حركة فتح الانتفاضة شهداء جنين الذين ستبقى دماؤهم وقودا للثورة، مؤكدة وجوب مواصلة المقاومة والكفاح المسلح والتصدي للإرهاب الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها إن هذه الدماء الطاهرة لن تضيع هدرا، وستبقى أمانة في أعناق المقاومين الذين يصرون على مواصلة الطريق بكل عزيمة وثبات، وسيمضون بإذن الله لمقاتلة الاحتلال في كل الساحات، دفاعا عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.

بدورها، نددت وزارة العدل في غزة بجريمة إعدام جيش الاحتلال ثلاثة شبان في جنين، مؤكدة أن هذه الجرائم تدلل بشكل قاطع على سياسة منهجية للقتل، وهي جرائم إعدام مكتملة الأركان.

واعتبرت الوزارة في بيان لها إعدام الاحتلال الشبان الثلاثة جريمة تستحق الملاحقة القانونية السريعة، وتقديم الجناة وقادتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إعطائه الضوء الأخضر لجنوده بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أي مبرر.

وأعربت عن استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن ما يجري بالضفة دليلا واضحا على الازدواجية الدولية في التعامل مع مرتكبي الجرائم حول العالم.

وشاركت حشود طلابية ظهر أمس بوقفة في جامعة بير زيت وفاءً وانتصارا لدماء شهداء جنين، معبرين عن غضبهم من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وأكد المشاركون ضرورة التمسك بطريق المقاومة لردع الاحتلال عن اعتداءاته البشعة.

وتوجه الطلبة إلى مستوطنة "بيت إيل"، وسط دعوات لإشعال الأرض نارا تحت أقدام المحتل، إلى جانب ضرورة تصعيد المقاومة في كل مناطق الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين