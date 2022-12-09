أسعار النفط ترتفع وناقلات الخام تتكدس في مضيق البوسفور بتركيا

تعافت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الخميس بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود.

في غضون ذلك، لا تزال طوابير ناقلات النفط تواجه مزيدا من التأخير في العبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال لقواعد تأمين جديدة أقرتها تركيا هذا الشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 78.17 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 73.01 دولارا للبرميل.

وكان برنت قد هبط أمس الأربعاء عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأميركي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأميركي ارتفع إلى 12.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي.

وبينما تراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين نمت 5.3 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 219.1 مليون برميل، وتضخم مخزون نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 ملايين برميل.

لكن بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني تقلص بشكل أقل من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري، وقد ساعد ذلك على ارتفاع أسعار النفط، كما ساعد تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين -وهي من أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم- في استقرار أسعار النفط.

المصدر / وكالات