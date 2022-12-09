وفد رياضي جديد يتوجه لدولة قطر

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

كشف الأستاذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن انهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول نخبة من نجوم منتخب فلسطين القدامى لدولة قطر، لحضور فعاليات كأس العالم 2022.

وأوضح هنية أن هذه الخطوة جاءت تكريما للتاريخ المشرف لنجوم الزمن الجميل التي مثلت منتخب فلسطين منذ تأسيسه عام 1994 ولحقبة امتدت حتى 10 سنوات متتالية، حقق خلالها نتائج مشرفة أبرزها برونزية البطولة العربية عام 1999 بالأردن.

وشملت القائمة العديد من الأسماء صاحبة الإنجازات الكبيرة في تاريخ الكرة الفلسطينية منهم: غسان البلعاوي أول محترف فلسطيني بالأردن، وفارس ابو شاويش أحد نجوم كرة القدم في السبعينات، ومصطفى نجم أحد نجوم نادي الزمالك المصري، ورمزي صالح نجم الأهلي المصري والمنتخب الوطني، وعماد التتري رئيس جمعية قدامى اللاعبين، وناجي عجور أسطورة كرة القدم الفلسطينية، وخالد أبو كويك أول كابتن لمنتخب فلسطين والحاصل على أفضل شخصية رياضية هذا العام، وصائب جندية عميد اللاعبين الفلسطينيين وقائد منتخب فلسطين، بالإضافة للاعبين الكبار "هيثم حجاج، عبد اللطيف البهداري، أيمن صندوقة، عبد الله الصيداوي، محمد السويركي، أحمد اسعيفان، حمادة شبير، فادي لافي، محمد الجيش، إحسان بعيرات، إسماعيل الخطيب، نادر النمس، حسن حنيدق، جمال الحولي".

واعتذر الأسطورة إسماعيل المصري والكباتن ناهض الأشقر، وزياد الكرد وإياد الحجار من غزة، وفادي العتال من الضفة عن السفر لقطر لأسباب شخصية.

وأكد هنية أن هذا الجيل وهذه الأسماء تستحق أن تتواجد في هذا المحفل العالمي، شأنها شأن نجوم العالم التي حضرت لقطر خلال هذه البطولة.