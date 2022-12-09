خدمات المغازي ينهي استعداداته لإياب دوري الدرجة الثانية

غزة/ فلسطين أون لاين :

أنهي فريق نادي خدمات المغازي استعداداته لانطلاق مرحلة الإياب من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم فرع " الوسطى والجنوب".

ويواجه المغازي نظيره الرباط يوم السبت القادم على ملعب النصيرات البلدي، في افتتاح مرحلة الإياب من المسابقة

وتعاقد النادي مع 4 لاعبين جدد، وهم ( علاء عبد العال، وعماد إبراهيم، ومحمد حسنين، وخالد شلتوت)، بناء على طلب المدرب نادر النمس.

ويتطلع النادي للبقاء للمحافظة على القمة، من أجل حسم بطاقة الصعود لصالحه، والعودة لدوري الدرجة الأولى من جديد.

وقال عضو مجلس الإدارة محمد غنام، أن المجلس لم يدخر جهدا لتوفير كافة الإمكانيات من أجل رسم الفرحة على شفاه أبناء مخيم المغازي، مشيرا إلى أن النادي تراكمت عليه الديون بشكل كبير، لتحقيق هدف الصعود.