أكرم لـ " فلسطين ": القضية الفلسطينية أثبتت أنها الأولى عالمياً

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

أكد نجم الكرة العراقية الأسبق ومحلل قنوات الكأس القطرية نشأت أكرم، أن القضية الفلسطينية أثبتت للجميع أنها الأولى عالميا، بعدما تصدرت المشهد في بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وقال أكرم لموقع فلسطين أون لاين، " يجب دعم فلسطين في كل مكان، وفي أي محفل رياضي، وبأي طريقة يراها مناسبة، هذا واجب على عربي، لمساندة الشعب الفلسطيني المضطهد".

وأضاف أكرم، رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية، لفت الأنظار في هذا المحفل العالمي، وبات حديث الشارع العربي والعالمي، متمنيا أن تنعم فلسطين بالسلم والأمان.

واستذكر أكرم خلال حديثه مع مراسل " فلسطين أون لاين"، زملائه في الملاعب من المنتخب الوطني، أبرزهم الثلاثي " صائب جندية ورمزي صالح وفادي لافي"، لافتا إلى أنه على تواصل معهم ويتابع أخبار فلسطين باستمرار.

ويعتبر أكرم من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة العراقية، وحقق مع منتخب بلاده بطولة كأس آسيا عام 2007، واحترف في عدة أندية عربية أبرزها " الشباب السعودي، والعين الإماراتي".