فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد مجاهد حامد

هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟

"نتنياهو" يطلب من رئيس الاحتلال تمديد مهلة تشكيل حكومته

الاحتلال يعتقل 3 شبان من مخيم الجلزون داخل محطة وقود

الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد مجاهد النجار

لأول مرة بغزة.. قرار حكومي باستيراد البيض المخصب

"التشريعي" يقر بالقراءة الأولى قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

31 عملًا مقاومًا بالضفة في الـ24 ساعة الأخيرة

غزة.. "الجنايات الكبرى" تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل شقيقين

جديد "تليغرام".. يمكنك تسجيل الدخول برقم مجهول و بدون SIM

09 ديسمبر 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
...
جديد "تليغرام".. يمكنك تسجيل الدخول برقم مجهول و بدون SIM

أعلن تطبيق تليغرام عن تحديث جديد لافت، يهدف إلى تعزيز الخصوصية لحماية المستخدمين.

ومن خلال التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول للتطبيق من خلال رقم مجهول بتقنية البلوك تشين عبر منصة Fragment ودون الحاجة إلى استخدام شريحة اتصال SIM.

ويهدف التليغرام من هذه الميزة، حماية خصوصية مستخدميه عبر منع الآخرين من معرفة رقم الهاتف أو حتى البحث عنهم بأرقام الهواتف، وفق ما نقله موقع "تكنولوجيا نيوز".

كذلك، مع التحديث الجديد أضيفت ميزة جديدة أخرى وهي الحذف التلقائي لجميع المحادثات التي تسمح بحذف كافة الرسائل والدردشات الجديدة بشكل تلقائي.

ويمكنك بسهولة توسيع إعدادات الحذف التلقائي لأي منها من خلال الذهاب إلى القائمة الجديدة في الإعدادات ثم الخصوصية والأمان. وبعدها اختر الحذف التلقائي للرسائل.

كما يمتلك قاعدة مستخدمين تصل إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريا. بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن تطبيق تليغرام الروسي هو واحد من تطبيقات التراسل الفوري التي ركزت على خصوصية وأمان المستخدمين. وكان من الأوائل في تقديم ميزة الرسائل التي يتم تدميرها بمجرد قرائتها من قبل الطرف الآخر.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تواصل #تليغرام #حماية الخصوصية #جديد #تحديث

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة