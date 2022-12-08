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الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد مجاهد حامد

08 ديسمبر 2022 . الساعة 23:52 بتوقيت القدس
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال المواطن محمود حامد، والد الشهيد مجاهد، من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وقررت عقد جلسة محاكمة له يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، المواطن حامد (60 عاما) ونجله خالد، فجر اليوم، بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته، بعد ساعات من إعدامها لنجله مجاهد (32 عاما) في بلدة دير دبوان، لتحرمهما من المشاركة في تشييع جثمانه.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن شقيق الشهيد، مساء اليوم، ومددت اعتقال والده.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية تمديد اعتقال حامد بدعوى الاشتباه في قيامه بالتحريض وأنه على علم بنوايا نجله حول العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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