"نتنياهو" يطلب من رئيس الاحتلال تمديد مهلة تشكيل حكومته

طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الخميس، من رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، تمديد مهلة التفويض لتشكيل الحكومة.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إنّ نتنياهو طلب من هرتسوغ، تمديد التفويض لتشكيل الحكومة لمدة أسبوعين.

وبحسب القناة؛ فإنّ نتنياهو أبلغ هرتسوغ، أنّ "المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة جارية، حيث تم إحراز تقدم كبير".

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى، أو فيما إذا وافق هرتسوغ على طلب نتنياهو أم لا.

وتنتهي الأحد 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري المهلة القانونية التي منحها هرتسوغ لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.

ويحق لهرتسوغ الرفض في حال لم يثبت نتنياهو أنه يحقق تقدمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن ثم تكليف نائب من حزب آخر بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 28 يوما.

ويحتاج نتنياهو لحشد دعم ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 لتمرير حكومته في كنيست الاحتلال، وسط تحذيرات داخل كيان الاحتلال وخارجه من توجهات يمينية متطرفة للحكومة المرتقبة، لاسيما تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين