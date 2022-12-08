الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد مجاهد النجار

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال المواطن محمود حامد النجار، والد الشهيد مجاهد، من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وقررت عقد جلسة محاكمة له يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، حامد (60 عاما) ونجله خالد، فجر اليوم، بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته، بعد ساعات من إعدامها لنجله مجاهد (32 عاما) في بلدة دير دبوان، لتحرمهما من المشاركة في تشييع جثمانه.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن شقيق الشهيد، مساء اليوم، ومددت اعتقال والده.

المصدر / فلسطين أون لاين