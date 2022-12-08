فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد مجاهد النجار

لأول مرة بغزة.. قرار حكومي باستيراد البيض المخصب

"التشريعي" يقر بالقراءة الأولى قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

31 عملًا مقاومًا بالضفة في الـ24 ساعة الأخيرة

غزة.. "الجنايات الكبرى" تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل شقيقين

مئات المستوطنين يقتحمون مستوطنة "حومش" المخلاة

وزارة الاتصالات تنفي تغيير أسعار خدمات الانترنت

الضفة وعلى نيران هادئة تستنفر جيش الاحتلال

خبراء: انتفاضة الحجارة سلّطت الضوء على القضية الفلسطينية

الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد مجاهد النجار

08 ديسمبر 2022 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
...

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال المواطن محمود حامد النجار، والد الشهيد مجاهد، من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وقررت عقد جلسة محاكمة له يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، حامد (60 عاما) ونجله خالد، فجر اليوم، بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته، بعد ساعات من إعدامها لنجله مجاهد (32 عاما) في بلدة دير دبوان، لتحرمهما من المشاركة في تشييع جثمانه.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن شقيق الشهيد، مساء اليوم، ومددت اعتقال والده.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #رام الله #سلواد #الشهيد مجاهد النجار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة