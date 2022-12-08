توقيع مذكر تفاهم بين "الأفروآسيوي" والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و"استانبول للثقافة"

وقع اتحاد الجامعات الأفروٱسيوية والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ومؤسسة استانبول للثقافة والعلوم بتركيا مذكر تفاهم وتعاون.

ووقع المذكر من اتحاد الجامعات مديره التنفيذي الأستاذ الدكتور أشرف الدرفيلي، والدكتور على قرة داغي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، والأستاذ سعيد يوجه رئيس مؤسسة استانبول للثقافة والعلوم بتركيا.

وجرى التوقيع بحضور وزير الشئون الإسلامية بالمالديف والبروفيسور رضوان حبرسى نائب رئيس وزراء الصومال الأسبق والبروفيسور إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني الأسبق ورئيس جامعة الرازي للعلوم الطبية.

ومن بين الحضور كذلك البروفيسور عبد المجيد المخلافي وزير التعليم اليمنى الأسبق، والبروفيسور عبد المجيد النجار من الشخصيات العلمية بجمهورية تونس وجامعة الزيتونة، والبروفيسور محمد خليل جيجك الأستاذ بجامعة أنقرة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجامعات والعلماء.

وتقضي المذكرة إلى التعاون بين الأطراف الثلاثة فيما يحقق أهداف تلك المؤسسات التنموية والدعوية والثقافية والعلمية في دول المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين