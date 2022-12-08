31 عملا مقاوما في الضفة بآخر 24 ساعة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 31 عملا مقاوما، منها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء 4 زجاجات حارقة، إلى جانب 5 عمليات تصدي للمستوطنين واندلاع 13 نقطة مواجهة، أدت إلى تسجيل إصابة في صفوف الاحتلال.

وفي القدس، تصدى الشباب الثائر للمستوطنين حيث أصيب مستوطن بعد تعرضه للضرب الشديد، فيما اندلعت مواجهات في سلوان وألقى الشبان الزجاجات الحارقة.

أما في رام الله، فاندلعت مواجهات في بيت ريما وعابود، وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين وحطموا مركباتهم في عابود وسلواد ومستوطنة بيت إيل، بينما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في جنين، وانجلعت مواجهات في كل من مخيم جنين وزبوبا.

وأطلق مقاومون النار صوب الاختلال في نابلس في منطقتي مفترق المربعة وحي المعاجين، واندلعت مواجهات فغي مادما وتصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوارة ومادما.

وشهدت الخليل عملية إطلاق نار في بيت أمر، بينما ألقى الشبان الثائر الحجارة تجاه المستوطنين وحطموا مركباتهم في مستوطنة "كرمي تسور" وحلحول.

وفيما بتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، اشتباكات متكررة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين، وإطلاق النار على قوات الاحتلال في مفترق المربعة وخلال اقتحام حي المعاجين في نابلس، وتحطيم مركبات مستوطنين في حوارة.

كما سجلت عملية إطلاق النار خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر، وتحطيم مركبات مستوطنين في حلحول، والقاء زجاجتين حارقة على مستوطنة كرمي تسور.

المصدر / فلسطين أون لاين