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غزة.. "الجنايات الكبرى" تصدر حكمًا بإعدام قاتل شقيقين

08 ديسمبر 2022 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، بالإجماع حكمًا يقضي بمعاقبة المدان (ح/ج) بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام المُقدّمة بحقه من النيابة العامة في قضية قتل المجني عليهما محمد جهاد وادي، وخالد جهاد وادي.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لها بأنّ المُدان خلال الواقعة أطلق النار من سلاح نوع كلاشنكوف، كان بحيازته وذلك حين وصول المجني عليهما مع آخرين بسيارة إلى بيت المتهم لوجود خلافات عائلية.

وقالت: "لقد قام المتهم بسحب سلاحه الناري واتجه إلى مكان المشاجرة وأطلق عدة أعيرة نارية متواصلة استقرت بعضها في جسد المجني عليه محمد وادي مما أدى لنزيف دموي حاد نتيجة تهتك أحشاء العنق والصدر ووفاته على الفور".

وأضافت "قام المدان بملاحقة المجني عليه خالد وادي وتثبيته وهو ملقى على الأرض بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه مما تسبب بنزف دموي حاد نتيجة تهتك أنسجة الحوض والأطراف السفلية مما أدى إلى وفاته أيضًا، كما هو موضح في تقريرَي الصفة التشريحية للمجني عليهما؛ قاصدًا بذلك إزهاق روحهما وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون".

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #الجنايات الكبرى

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