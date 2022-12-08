وزارة الاتصالات تنفي تغيير أسعار خدمات الانترنت

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار خدمات الإنترنت في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم الخميس، إنها تابعت ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار خدمات الانترنت ما بين الشركات المزودة لخدمات الانترنت اللاسلكي وأصحاب الشبكات التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

وأبدت الوزارة حرصها الشديد لمعالجة هذا الموضوع وعمل ما يلزم وفق الأصول حسب التعاقدات بين الشركات المعنية؛ وبما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتلقيه لخدمات الانترنت بأعلى جودة وبأقل الأسعار.

المصدر / فلسطين أون لاين