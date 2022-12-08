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"انتفاضة الحجارة".. حملة الكترونية يطلقها الإعلام الرقمي في ذكرى الانتفاضة الأولى

08 ديسمبر 2022 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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أطلق الإعلام الرقمي الفلسطيني، حملة الكترونية اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 35 للانتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة"، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن حقوق شعبنا خلال الانتفاضة وفي كافة محطات شعبنا النضالية.

وتهدف الحملة إلى التأكيد على حقوق وثوابت شعبنا الذي يواصل نضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال، والمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين أمام العدوان الاسرائيلي المستمر وإنهاء الاحتلال الغاشم.

وطالب المشاركون من خلال الحملة العالم وكافة الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الانسان، بضرورة وضع حد لممارسات وهمجية الاحتلال في حق شعبنا، والعمل على إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الأمم المتحدة #الاحتلال #انتفاضة الحجارة #الشعب الفلسطيني

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