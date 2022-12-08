"انتفاضة الحجارة".. حملة إلكترونية يطلقها الإعلام الرقمي في ذكرى الانتفاضة الأولى

أطلق الإعلام الرقمي الفلسطيني، حملة إلكترونية اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 للانتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة"، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن حقوق شعبنا خلال الانتفاضة وفي كافة محطات شعبنا النضالية.

وتهدف الحملة إلى التأكيد على حقوق وثوابت شعبنا الذي يواصل نضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال، والمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين أمام العدوان الإسرائيلي المستمر وإنهاء الاحتلال الغاشم.

وطالب المشاركون من خلال الحملة العالم وكافة الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، بضرورة وضع حدٍّ لممارسات وهمجية الاحتلال بحقّ شعبنا، والعمل على إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.