حماس تنعى الفتى الشهيد ضياء الريماوي

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عامًا)، الذي ارتقى مساء اليوم الخميس بنيران قوات الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.

وقالت الحركة في بيان النعي، "إنّ المقاومة الشاملة هي خيار شعبنا لصدّ عدوان الاحتلال".

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وأكدت أن الاحتلال يتحمل تبعات جرائمه كاملة، مشددة على أن "شلّال الدم المتدفق على تراب الوطن، وآخرها دماء الشهيد الريماوي ودماء شهداء الفجر في جنين لن تذهب هدراً".

وتقدمت حماس بالتعازي لذوي الشهيد ومحبيه.

كما حيت أبطال شعبنا المنتفضين في وجه العدو، الذين يدافعون عن حمى شعبنا وينتصرون لصرخة الأقصى، وشدت على أيدي الثوار ليشعلوا النار في أهداف الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين