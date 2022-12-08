أبرز الانتقالات الشتوية: الصداقة يتعاقد مع حارس شباب جباليا

غزة/ وائل الحلبي:

أتم نادي الصداقة تعاقده مع الحارس أحمد عفانة قادما من صفوف شباب جباليا، في أخر صفقات مرحلة الانتقالات الشتوية.

وتمكن الصداقة من التوصل لاتفاق رسمي مع عفانة الذي غاب عن الثوار منذ بداية الموسم الحالي، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى بلاطة قبل أن يقرر إنهاء اتفاقه مع الجدعان لعدم صدور تصريح دخوله للضفة الغربية.

وغاب عفانة عن الثوار رغم عودته على قيود الفريق مؤخرا وتمسك بالرحيل لخوض تجربة جديدة.

انتقال عفانة للصداقة جاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يسعى الفريق لعويض الغياب المحتمل لحارسه فادي جابر المتواجد حاليا في قطر، ولن يتمكن من المشاركة مع الفريق فور عودته إلى غزة.

وتعد هذه المرة الثانية التي ينتقل فيها عفانة من شباب جباليا بنظام الإعارة حيث سبق له اللعب مع الهلال قبل موسمين وظهر مع الفريق بشكل ممتاز.