الدعليس يُثّمن دور الشرطة في تعزيز السلم المجتمعي

ثّمن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس دور الشرطة في خدمة أبناء شعبنا وتعزيزها للسلم المجتمعي، مُشيداً بتطور أداء وكفاءة منتسبي الشرطة في أماكن تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفقدية، تفّقد خلالها الدعليس مقر قيادة شرطة محافظة الوسطى، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة المحافظة ونائبه ومدراء الدوائر والمراكز بالمحافظة.

وأطلع أبو ناصر رئيس متابعة العمل الحكومي على أهم الإنجازات التي حققتها الشرطة خلال الفترة الماضية، لا سيما تسجيل القضايا عبر المنظومة الإلكترونية لضمان سهولة إتمام المعاملات وسرعة إنجازها.

وأشار إلى أن شرطة المحافظة عملت بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع والمؤسسات الحقوقية والأهلية بهدف تحقيق وتوفير حالة الأمن، ومعالجة الإشكاليات التي من شأنها تعزيز السلم المجتعي.

المصدر / فلسطين أون لاين