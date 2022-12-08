94 لاعباً حصيلة الانتقالات الشتوية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى

غزة/ وائل الحلبي:

أعلنت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم حصيلة التسجيل في مرحلة الانتقالات الشتوية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، حيث قيدت الأندية 94 لاعباً.

وتنطلق مرحلة إياب دوري الدرجتين الممتازة والأولى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلنت اللجنة عن قيد (48) لاعباً في دوري الدرجة الممتازة، وقيد (46) لاعباً في دوري الدرجة الأولى.

وتصدر نادي شباب الزوايدة أكثر الأندية تسجيلاً في دوري الدرجة الممتازة بواقع 11 لاعبين، يليه غزة الرياضي بـ 9 لاعبين، فيما لم تسجل أندية الهلال واتحاد خانيونس أي لاعب.

وفي دوري الدرجة الأولى كان نادي الأمل الأكثر تسجيلاً بواقع 9 لاعبين يليه الجلاء بـ 8 لاعبين، فيما لم يسجل نادي خدمات الشاطئ أي لاعب.